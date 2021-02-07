Giresunspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Giresunspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

07.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:36
Giresunspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligin 20. haftasında yarın oynanacak Bursaspor maçı öncesi, 3 oyuncunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tedbirlerin alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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