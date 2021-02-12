Giresunspor'da 1 futbolcu pozitif
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Giresunspor'da 1 futbolcu pozitif

12.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:18
Giresunspor'da 1 futbolcu pozitif

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Beypiliç Boluspor maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde 1 A takım oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU

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