Giresunspor, Çıkışa Geçmek İstiyor

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Fikstürdeki zor ya da kolay maça inanmıyorum, sonuç sahada ne yaptığınıza bağlı." dedi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresunspor'da tekrar görev alarak yuvasına döndüğünü söyledi.

Zor zamanda camia, oyuncular ve teknik heyet olarak taşın altına ellerini hep beraber sokacaklarını ifade eden Sözeri, bu durumdan alınlarının akıyla çıkmak istediklerini kaydetti.

Sözeri, hafta sonu Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacakları maçın önemli olduğunu belirterek, "Bizim için her maç kıymetli, değerli. Fikstürdeki zor ya da kolay maça inanmıyorum, sonuç sahada ne yaptığınıza bağlı. İnşallah çok iyi mücadele ederek puan ya da puanlarla dönmek hedefimiz." diye konuştu.

Kaynak: AA