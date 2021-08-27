Giresunspor çıkış peşinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresunspor çıkış peşinde

Giresunspor çıkış peşinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

GZT Giresunspor Kulüp Başkanvekili Muzaffer Aygün, Trabzonspor maçıyla birlikte Süper Lig'de yeni bir sayfa açmak istediklerini ifade etti.

GZT Giresunspor Kulüp Başkanvekili Muzaffer Aygün, Trabzonspor maçıyla birlikte Süper Lig'de yeni bir sayfa açmak istediklerini ifade etti.

GZT Giresunspor Kulüp Başkanvekili Muzaffer Aygün, 29 Ağustos Pazar günü Trabzonspor ile kendi evlerinde oynayacakları Karadeniz derbisini kazanmak istediklerini dile getirdi.

Süper Lig'in ilk iki haftasında sahadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade eden Aygün yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında aldığımız yenilgilerle sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Şimdi önümüzde Trabzonspor karşılaşması var. Bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Trabzonspor ile oynayacağımız zorlu 90 dakikada Süper Lig'deki ilk puanlarımızı almak istiyoruz" dedi.

Karadeniz'in iki komşu ilini karşı karşıya getirecek maçta Trabzonspor'u Giresun'da en iyi şekilde ağırlayacaklarını, sahada ise kazanmak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini ifade eden Aygün, "Giresunspor ile Trabzonspor arasındaki derbi maçta, saha dışında Karadeniz'e yakışır bir centilmenlik, saha içerisinde ise kıyasıya bir rekabet olacak. İki kulübü 44 sene sonra karşı karşıya getirecek bu önemli müsabakadan hem misafirperverlik anlamında hem de sonuç anlamında alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Mesut Akusta Metin Çekmez
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Giresunspor çıkış peşinde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 08:36:10. #1.14#

title