Giresunspor, Çekdar Orhan ile sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresunspor, Çekdar Orhan ile sözleşme imzaladı

Giresunspor, Çekdar Orhan ile sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Çekdar Orhan ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Çekdar Orhan ile sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Akhisarspor takımından orta saha oyuncusu Çekdar Orhan ile 1+2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Süper Lig şimdi başladı! Dün sezonu açan Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı
Süper Lig şimdi başladı! Dün sezonu açan Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı
Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti
Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici Bülent Tüfenkci
Magazin Işın Karaca Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Lionel Messi Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresunspor, Çekdar Orhan ile sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 21:08:34. #1.15#

title