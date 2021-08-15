Giresunspor, Çekdar Orhan ile sözleşme imzaladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Çekdar Orhan ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Çekdar Orhan ile sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Akhisarspor takımından orta saha oyuncusu Çekdar Orhan ile 1+2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin