Giresunspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA, Gültekin Yetgin - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 28'nci haftasında 5 Mart Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 28'nci haftasında 5 Mart Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Çotanak Spor Kompleksi ek sahasında teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Çift kale maçla sona eren antrenmana, sakatlıkları bulunan Zeki Yavru, Emre Taşdemir, Arda Kılıç ve tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ katılmadı.
AA / Gültekin Yetgin - Spor