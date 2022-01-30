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Giresunspor, Brezilyalı futbolcu Jean Pyerre'yi kadrosuna kattı

AA, Atakan Çıtlak - Spor
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Giresunspor, Brezilyalı futbolcu Jean Pyerre'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Jean Pyerre'yi transfer etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Jean Pyerre'yi transfer etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya ligi takımlarından Gremio'da forma giyen ofansif orta saha oyuncusunun kiralık olarak 1,5 yıllığına kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine Giresunspor ailesine 'Hoş geldin.' diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

AA / Atakan Çıtlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Brezilya, Jean, Spor, Haber

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