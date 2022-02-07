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Giresunspor, Benfica'dan Chiquinho'yu kiraladı

AA, Atakan Çıtlak - Spor
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Giresunspor, Benfica'dan Chiquinho'yu kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Portekizli oyuncu Francisco Leonel Lima Silva Machado'yu (Chiquinho) kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Portekizli oyuncu Francisco Leonel Lima Silva Machado'yu (Chiquinho) kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Chiquinho" lakaplı 26 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Portekiz Süper Ligi temsilcisi Benfica'dan kiralandığı belirtildi.

Kulüp binasında başkan Hakan Karaahmet'in de katıldığı törende Chiquinho ile resmi sözleşme imzalandığı aktarılırken, "Kendisine Giresunspor ailesine 'Hoş geldin.' diyor, Çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Atakan Çıtlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Benfica, Lima, Spor, Haber

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