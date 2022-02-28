Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: "6 maç sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" - Haberler

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Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: "6 maç sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

AA, Atakan Çıtlak - Spor
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Giresunspor Basın Sözcüsü Önal:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, ligde 6 maç sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, ligde 6 maç sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Önal, AA muhabirine, dün sahalarında karşılaştıkları Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiklerini anımsattı.

Ligde şanssızlıklar nedeniyle istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Önal, "Göztepe karşılaşması, bizim için adeta kırılma maçıydı. Nihayet kötü gidişata Göztepe karşısında galip gelerek 'dur' dedik. Ligde 6 maç sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Önal, ligde 5 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacaklarını hatırlatarak, rakipleri karşısında 3 puan hedeflediklerini dile getirdi.

Müsabakanın her iki takım için adeta 6 puan değeri taşıdığına işaret eden Önal, "Bizim gibi Rizespor da ligde kalma mücadelesi veriyor. Her iki takımın da 3 puana çok ama çok ihtiyacı var. Bu nedenle bizi çok zor bir maç bekliyor. Oyuncularımıza güveniyoruz. 90 dakika sonunda gülen taraf olacağımıza inancımız tam. 3 puan alarak alt sıralardan hızla uzaklaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Atakan Çıtlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, İbrahim Önal, Giresunspor, Göztepe, Spor, Haberler

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