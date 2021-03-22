Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: "Taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: "Taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım"

22.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:18
Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir:

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, Yılport Samsunspor maçının ardından takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıya ilişkin, "Birkaç haddini bilmez insanın yaptığı taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, Yılport Samsunspor maçının ardından takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıya ilişkin, "Birkaç haddini bilmez insanın yaptığı taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım." dedi.

Karademir, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, yaşananları tatsız bir olay olarak nitelendirerek, futbolda bu tür durumları görmek istemediklerini belirtti.

Konunun Samsunspor camiasına da mal edilmemesini isteyen Karademir, şöyle konuştu:

"Burada bizim taraftarlarımız da yükleniyor. Birkaç haddini bilmez insanın yaptığı taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım. Onlar da böyle bir şeyin yaşanmasını istemezdi. Yaşanan çok tatsız bir olay. Şans eseri hiçbir oyuncumuz yaralanmadı. Allah'a çok şükür. Olayla ilgili gerekli işlemler yapılıyor."

Karademir, Giresunspor taraftarlarına da artık olayın üzerine gitmemeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Bununla ilgili bizim taraftarımız da Samsunspor başkanına bir şeyler söylüyor. O cevap veriyor sosyal medya üzerinden. Bunlara gerek yok. İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok. Neticede yaptığımız bir spor, futbol." ifadelerini kullandı.

Yılport Samsunspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarına vurgulayan Karademir, bunun mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yeşil-beyazlı kulübün basın sözcüsü, Samsunspor maçında alınan galibiyetten ötürü oyunculara 50'şer bin lira prim vereceklerini aktardı.

Süper Lig yolunda önemli bir virajı aştıklarını anlatan Karademir, şunları kaydetti:

"Haftalardır lideriz. İkinci ile aramızda 5 puan fark var. Kalan maçlarımıza en iyi şekilde çıkacağız. Bu zor bir lig. Süper Lig'den bile dönem dönem daha zor. 4-5 maç üst üste kazandığınız zaman dengeler bir anda değişiyor. Biz bu seriyi çok uzun bir boyuta getirdik. İnşallah kalan maçlarda da kazanarak hedefimize ulaşırız."

Ferhat Karademir, kulübe maddi destek sağlamak için 3 otomobilin verileceği piyango düzenlediklerini, bin liradan satışa çıkardıkları 4 bin 500 bilet bastırdıklarına dikkati çekerek, Giresun halkından bu noktada destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ali Sunal Ezgi Mola Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Bülent Uygun Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: "Taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 15:19:43. #1.16#
title