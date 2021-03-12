Giresunspor-Bandırmaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Giresunspor-Bandırmaspor maçının ardından

12.03.2021 22:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:45
Giresunspor-Bandırmaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 26. haftasında ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilen GZT Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, üst üste maçlar kaybettiklerini, pozisyonları sonuçlandırmada sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilen GZT Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, üst üste maçlar kaybettiklerini, pozisyonları sonuçlandırmada sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken maçtan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirtti.

Yedikleri şansız golden sonra toparlanmaya çalıştıklarını ifade eden Şengül, ikinci yarı ciddi pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendirmediklerini aktardı.

Şengül, rakip takım kalecisinin yıldızlaştığını dile getirerek, "Son haftalarda üçüncü mağlubiyeti aldık, şansız bir gidişatımız var. Pozisyonları değerlendiremiyoruz bu konuda bir sıkıntımız var. Bunun üzerinde çalışacağız. Rakip inanılmaz bir dirençle oynadı. Biz kalan 8 haftada 5 galibiyet alıp Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah bundan sonra toparlanıp yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'in açıklamaları

Royal Hastanesi Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Şimşek ise zorlu geçeceğini düşündükleri maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Liderle oynadıklarını, buna göre planlama yaptıklarını anlatan Şimşek, "Belki iki ve üçü bulabilirdik ama gol ile buluşamadık. Oyuncularımızda biraz yorgunluk hissedildi, yine de buradan güzel sonuçla dönmek iyiydi. Bu galibiyetimizi tüm Bandırmaspor taraftarlarına ve Bandırmaspor yönetimini hediye ediyoruz. Bundan sonra kendimizi üst sıralara atıp kalan haftalarda daha rahat oynamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Birol Güven Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ekonomi Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresunspor-Bandırmaspor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 22:47:52. #1.15#
title