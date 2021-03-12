Giresunspor-Bandırmaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 26. haftasında ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilen GZT Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, üst üste maçlar kaybettiklerini, pozisyonları sonuçlandırmada sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken maçtan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirtti.

Yedikleri şansız golden sonra toparlanmaya çalıştıklarını ifade eden Şengül, ikinci yarı ciddi pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendirmediklerini aktardı.

Şengül, rakip takım kalecisinin yıldızlaştığını dile getirerek, "Son haftalarda üçüncü mağlubiyeti aldık, şansız bir gidişatımız var. Pozisyonları değerlendiremiyoruz bu konuda bir sıkıntımız var. Bunun üzerinde çalışacağız. Rakip inanılmaz bir dirençle oynadı. Biz kalan 8 haftada 5 galibiyet alıp Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah bundan sonra toparlanıp yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'in açıklamaları

Royal Hastanesi Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Şimşek ise zorlu geçeceğini düşündükleri maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Liderle oynadıklarını, buna göre planlama yaptıklarını anlatan Şimşek, "Belki iki ve üçü bulabilirdik ama gol ile buluşamadık. Oyuncularımızda biraz yorgunluk hissedildi, yine de buradan güzel sonuçla dönmek iyiydi. Bu galibiyetimizi tüm Bandırmaspor taraftarlarına ve Bandırmaspor yönetimini hediye ediyoruz. Bundan sonra kendimizi üst sıralara atıp kalan haftalarda daha rahat oynamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin