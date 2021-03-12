Giresunspor Bandırmaspor maçının ardından
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Giresunspor Bandırmaspor maçının ardından

12.03.2021 21:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:47
Giresunspor Bandırmaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 26. haftasında GZT Giresunspor, RH Bandırmaspor'a sahasında 1-0'lık skorla mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında GZT Giresunspor, RH Bandırmaspor'a sahasında 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk konuşan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Süper Lig hedeflerinde vazgeçmedikleri ifade ederek, "Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik. Yediğimiz şanssız bir golden sonra toparlanmaya çalıştık. İkinci yarıda pozisyonlar yakaladık ama rakip kaleci bu maçta devleşti bir anda. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Hafta içi bu konu üzerinde çalışacağız. Rakibimizi de ayrıca tebrik ediyoruz. Kalan 8 haftada 5 galibiyet alıp Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Şimşek ise, "Öncelikle bu galibiyeti bugün ameliyat olan Onur Akbay'a armağan ediyoruz. Galibiyeti bütün Bandırmaspor taraftarına, futbolcularına ve yöneticilerine hediye ediyoruz. Güzel bir maç oldu. Maça gelecek olursak 2 ve 3. golleri de bulabilirdik. Kontrataklarda sorunlar yaşadık. Oyuncularımızda yorgunluk vardı. Ama buradan güzel bir sonuçla dönmek bizi son derece mutlu etti" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresunspor Bandırmaspor maçının ardından

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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