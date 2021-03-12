Giresunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Giresunspor - Bandırmaspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Giresunspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Giresunspor - Bandırmaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Giresunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig'de futbol büyük önem taşıyan maçta Giresunspor - Bandırmaspor maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Giresunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Giresunspor - Bandırmaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar

GİRESUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor - Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig maçı 12.03. 2021 Cuma günü oynanacak. Maçın başlama saati 19.00

GİRESUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Bandırmaspor, maçı Bein Sports 1 ve TRT Spor kanalından izlenecek.