Giresunspor Asbaşkanı Temür: 'Tek eksiğimiz galibiyet' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresunspor Asbaşkanı Temür: "Tek eksiğimiz galibiyet"

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor
Giresunspor Asbaşkanı Temür:

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Gürkan Temür, tek eksiklerinin galibiyet olduğunu, bir galibiyetle üst sıralara tırmanışa başlayacaklarını ifade etti.

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Gürkan Temür, tek eksiklerinin galibiyet olduğunu, bir galibiyetle üst sıralara tırmanışa başlayacaklarını ifade etti.

Temür, yaptığı yazılı açıklamada, dün sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Yukatel Kayserispor maçında, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirtti.

Rakipleri karşısında kazanma adına her şeyi yaptıklarını ancak başarılı olmadıklarını aktaran Temür, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın başından sonuna kadar iyi bir performans sergilediğimiz karşılaşmaydı. İyi bir oyun ortaya koyduk. Golü kalemizde gördük ancak cevabını da hemen verdik. Direkten dönen topumuz ve ofsayt gerekçesiyle sayılmayan gollerimiz var. Olmayınca olmuyor."

Temür, geride kalan 7 haftada yeni kurulan bir takım olmanın dezavantajlarını yaşadıklarını kaydederek, "Tek eksiğimiz galibiyet. Bir galibiyetle üst sıralara tırmanışa başlayacağız. Takımdaki herkes büyük özveriyle çalışıyor. Bu ligde kolay maç yok. Biz de kolay pes edecek değiliz." yorumunda bulundu.

AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri
Attila Szalai gönülleri fethetti! Top toplayıcı çocukla duygusal diyalog

Attila Szalai gönülleri fethetti! Top toplayıcı çocukla duygusal diyalog

 Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

 Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti

Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Tunç Soyer Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Şafak Sezer
Spor Gazeteler Cüneyt Çakır Balotelli Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Zafer Kurugöl Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Giresunspor Asbaşkanı Temür: 'Tek eksiğimiz galibiyet' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 15:35:58. #1.12#