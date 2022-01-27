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Giresunspor, Antalya'da kampa girdi

AA, Gültekin Yetgin - Spor
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Giresunspor, Antalya'da kampa girdi

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

ANTALYA (AA) - GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, lige verilen milli ara dolayısıyla izin verilen futbolcular dün Antalya'da toplanarak kampa girdi.

Kamptaki ilk antrenmanını saat 11.00'de gerçekleştiren yeşil-beyazlı takım, saat 17.30'da yapacağı ikinci idmanla günü tamamlayacak.

Giresunspor, Antalya'da kampa girdi

Giresunspor, Antalya'da kampa girdi

Giresunspor, Antalya'da kampa girdi

Giresunspor, Antalya'da kampa girdi

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Antalya, Cuma, Spor, Haber

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