Giresunspor Altınordu maçının ardından
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Giresunspor Altınordu maçının ardından

21.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:40
Giresunspor Altınordu maçının ardından

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Giresunspor, Altınordu'yu 2-0'lık skorla mağlup ederek ligde 1. sıraya yerleşti.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Giresunspor, Altınordu'yu 2-0'lık skorla mağlup ederek ligde 1. sıraya yerleşti. Maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül yaptığı açıklamada, "Son 1 ayda 9. maçı oynayıp alnının akı ile çıkan futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bir şeyler başarmak isteyen futbolcularımız var. Hedefimiz bu takımı Süper Lig'e çıkarmak. Maç öncesi ciddi eksikliklerimiz vardı. Ama gücünü sahaya yansıtan oyuncularımıza teşekkür ediyorum. İçeride ve dışarıda kazanmayı bildik. Son haftalarda kazanmayı alışkanalık haline getirdik. Giresun halkının bir hayali var ve bu kadro bunu yapmaya müsait. İlk yarının bitmesine 2 hafta var. Onlarda da başarılı olup ligdeki konumumuzu sabitlemek istiyoruz. Bu maçları kazanırsak Giresunspor'u çok güzel şeyler bekliyor" dedi.

Altınordu Teknik Sorumlusu Hüseyin Eroğlu ise, "Bu maç iki takım için önemliydi. İlk yarıyı dengeli oynadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Rakibe fırsat vermeyen görüntüdeydik. Fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik. Golü yedikten sonra reaksiyona girdik ama istediğimizi sahaya yansıtamadık. Sahanın zemini iki takım için de kötüydü" dedi. - GİRESUN

Giresunspor Altınordu maçının ardından

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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