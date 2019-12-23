Giresunspor - Altınordu maçının ardından

23.12.2019 22:11 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:16

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Giresunspor sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



Giresunspor'da cezalı olan Hakan Kutlu'nun yerine takımın başında çıkan Yardımcı Antrenör Gökmen Barış, maça istedikleri gibi bir başlangıç yapamadıklarını belirterek, "Sahaya istediklerimizi yansıtamadık. İkinci yarı sahaya daha çok isteklerimiz yansıttık pozisyon yokken talihsiz bir gol yedik, daha sonra takımımız reaksiyonu gösterdi ve beraberliği yakaladık. Beraberlikten sonra rakip sahada daha çok oynadık, ikinci golü de bulabilirdik atamadık ve maç berabere sonuçlandı. İlk yarının bitmesine bir maç kaldı deplasmanda Altay ile oynayacağız, en iyi şekilde hazırlanıp oradan da iyi bir sonuç ile ikinci yarı hazırlıklarımızı yapmak istiyoruz" dedi.



Altınordu cephesi



Maçın ardından değerlendirmede bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Giresun'a kazanmak için geldiklerini ama 1 puanla yetindiklerini ifade ederek, "İyi götürdüğümüzü bir oyun sistemimiz vardır buraya da kazanmak için gelmiştik. Maçın ilk yarısında aslında oyun üstünlüğü bizdeydi, topa daha çok sahip olduk ama bu bölümlerde ceza sahası girişleri istediğimiz gibi gerçekleşmedi" şeklinde konuştu.



"İkinci yarıda golü bulduk ama bir türlü oyun üstünlüğünü elde edemedik daha çok rakipte kaldı top" diyen Eroğlu şöyle devam etti:



"Rakip sağ taraftan getirdiği toplarla etkili olmaya çalıştı. 1-0'dan sonra belki gol yemeseydik alan bulabilirdik ama bunun dışında 1-1 olduktan sonrada öne taşıyamadığımız toplar rakibin geri dönmesini gerçekleştiremedik ve savunmada kalmamızı sağladı. İlk yarı değil ama ikinci yarı istemediğimiz bir oyunla berabere dönüyoruz. " - GİRESUN

Kaynak: İHA