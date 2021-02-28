Giresunspor-Altay maçının ardından
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Giresunspor-Altay maçının ardından

28.02.2021 21:59 | Son Güncelleme: 28.02.2021 22:02
Giresunspor-Altay maçının ardından

TFF 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Altay'a 2-1 mağlup olan Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Bu mağlubiyet bizim nazar boncuğumuz olsun." dedi.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Altay'a 2-1 mağlup olan Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Bu mağlubiyet bizim nazar boncuğumuz olsun." dedi.

Şengül, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 16 maçtır süren yenilmezlik serisinin Altay karşılaşmasında alınan yenilgiyle sona erdiğini söyledi.

İki takımın da iyi mücadele ettiğini vurgulayan Şengül, "İki takımda iyi oynadı. İki takımı da tebrik etmek lazım. Onlar attı kazandılar. Biz yakaladıklarımızı değerlendiremedik." diye konuştu.

Giresunspor'un hedefinden şaşmadığını ve sezon sonunda Süper Lig'e yükseleceğini aktaran Şengül, şu ifadeleri kullandı:

"Her güzel şeyin bir sonu var. 16 maç sonra mağlubiyetle tanıştık. Kolay iş değil. Bu kadar uzun süre kazanıp sürdürebilmek... Bu mağlubiyet bizim nazar boncuğumuz olsun. Hedefimiz şampiyonluk ve sonuna karar da bunu sürdüreceğiz. 11 maçın 4'ü aldığımızda hedefimizi yakalayabiliriz. Biz 11 maçın 11'ini de talibiz. Bu oyuncu grubu hayali başaracak güçte, sezon sonunda Giresun'un hayalini gerçekleştirecektir."

Osman Özköylü'nün açıklamaları

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü ise kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarına işaret eden Özköylü, şunları kaydetti:

"12 haftadır kazanan çok moralli oynayan bir takıma karşı deplasmanda alınan bu galibiyet çok önemli. Böyle bir oyuna ve 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Oyuncularımız harika oynadılar. Bir takım deplasmanda nasıl oynar bunu gösterdik. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Takıma moral motivasyon vermesi açısında önemli bir galibiyet oldu. Bu galibiyetle ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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