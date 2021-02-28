Giresunspor Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor Altay maçı ne zaman?
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Giresunspor Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor Altay maçı ne zaman?

28.02.2021 16:50 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:54
Giresunspor Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor Altay maçı ne zaman?

Spor Toto 1. Lig karşılaşmalarında bu hafta karşı karşıya gelen takımlardan biri Giresunspor ile Altay oluyor. Bu kapsamda taraftarlar Giresunspor Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor Altay maçı ne zaman? sorularının yanıtlarını arıyor.

GİRESUNSPOR ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor ile Altay arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1 , TRT Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR ALTAY MAÇI HANGİ GÜN?

Giresunspor-Altay Maçı 28 Şubat Pazar günü oynanacak.

GİRESUNSPOR ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Giresunspor-Altay Maçı 19:00'de başlayacak.

GİRESUNSPOR ALTAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Giresunspor ile Altay arasındaki Spor Toto 1. LigMaçı Atatürk Stadyumu, Giresun'da oynanacak.

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