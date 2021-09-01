Giresunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanda Avustralya Milli Takımı'na davet edilen Aziz Eraltay ve yarın düğün töreni gerçekleştirilecek Umut Nayir yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin