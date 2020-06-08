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Giresunspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

- Giresunspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Giresunspor ekibi, 19 Haziran'da oynayacağı Adanaspor karşılaşması öncesi verilen 3 günlük iznin ardından antrenmanlara kaldığı yerden devam ediyor.

08.06.2020 21:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:53

- Giresunspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

GİRESUN - Giresunspor ekibi, 19 Haziran'da oynayacağı Adanaspor karşılaşması öncesi verilen 3 günlük iznin ardından antrenmanlara kaldığı yerden devam ediyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, liglerin devam ettirilmesi kararının ardından 19 Haziran'da oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. TFF tarafından 1. ligin geri kalan maç programının açıklanmasından sonra Giresunspor teknik ekibinin takıma verdiği 3 günlük iznin ardından maç hazırlıklarına yeniden başladı.

Bugün akşam saatlerinde Giresunspor tesislerinde toplanan ekip, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yoğun maç programına hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, liglere ara verilmeden önceki formunu önümüzdeki karşılaşmalarda da sürdürmek istiyor.

Teknik Direktör Hakan Kutlu, yoğun maç programı öncesi yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinden sonra Giresun'da kendi tesislerimizde kamp çalışmalarımıza başlamıştık. Antrenmanların ilk iki etabını çok verimli bir şekilde geçirdik. Bu dönemde oyuncularımızın katılımı çok önemliydi bizim için. Gerçekten hepsi tüm enerjisini verip hazır bir şekilde antrenmanlara katıldılar. Maç programımız geçen hafta belli oldu. Tabii çok yoğun bir maç periyodu var. Bizim programımızın diğer takımlardan zorlu olan tarafı ertelenen bir maçımız vardı ve arada onu da oynayacağız. Bunun için yeterli bir kadromuz var" dedi.

Teknik Direktör Kutlu, takımın bu zorlu programın üstesinden geleceğine inandığını belirterek, "Ben oyuncularımızın bu zorlu periyottan çıkacaklarına göreve başladığım ilk günde nasıl inanıyorsam bugünde aynı şekilde inanıyorum. Liglere ara verilmeden önce iyi bir form grafiği yakalamıştık. Son 4 maçın 3'ünü kazanıp, deplasmanda 10 kişiyle zorlu bir maçtan beraberlikle ayrılmıştık. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Giresunspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İHA

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