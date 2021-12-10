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Giresunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Giresunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

ADANA (AA) - GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sağ diz ön çapraz bağı kopan orta saha oyuncusu Erol Can Akdağ antrenmana katılmazken, sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Yarın saat 10.45'te hava yolu ile Adana'ya gidecek olan GZT Giresunspor, maç saatini bekleyecek.

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AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri

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