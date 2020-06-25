Giresunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Giresunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 27 Haziran'da oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması öncesinde antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

- Giresunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

GİRESUN - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 27 Haziran'da oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması öncesinde antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Giresunspor, Adanaspor ve İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmalardan galibiyetle ayrılması üzerine önümüzdeki günlerde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Giresunspor tesislerinde gerçekleşen antrenmanda ısınma çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç ile çalışmalarına devam etti.

Teknik Direktör Hakan Kutlu, 27 Haziran'da oynayacakları Adana Demirspor maçının önemli olduğunu ve takımın bu maçı kazanacağına inandığını belirtti. Oyuncuların her geçen hafta daha iyi oynadıklarını da belirterek play-off mücadelesini sonuna kadar sürdürecekleri ifade etti.

Kaynak: İHA