Giresunspor, Adama Ba'yı Transfer Etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Moritanyalı oyuncu Adama Ba ile sözleşme imzaladı.

Giresunspor, Adama Ba'yı Transfer Etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Moritanyalı oyuncu Adama Ba ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gazişehir Gaziantep kadrosunda yer alan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Adama Ba'nın Giresun'a gelerek takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Öte yandan, altyapı oyuncularından 18 yaşındaki Alperen Aydın ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı aktarıldı.

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