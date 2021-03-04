Giresunspor'a yeni sponsor
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Giresunspor'a yeni sponsor

04.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:17
Giresunspor'a yeni sponsor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, isim sponsorluğu için dijital medya markası GZT ile anlaşma imzaladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, isim sponsorluğu için dijital medya markası GZT ile anlaşma imzaladı. 2020-2021 sezonunda geçerli olacak anlaşma törenine Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ile Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet katıldı.

ÖMER KARACA: GİRESUNSPOR, GZT İLE DAHA BÜYÜK BİR MARKA OLACAK

İmza töreninde konuşan Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, "Giresunspor'u bu sene desteklemek ve enerjiyi buraya aktarmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl Süper Lig'e çıkacağına inandığımız Giresunspor, GZT ile daha büyük bir marka olacak. Giresunspor'un marka bilinirliğinin artması için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. GZT ve Giresunspor kardeşliğinin çok olumlu sonuçlara gebe olduğu düşünüyorum" dedi.HAKAN KARAAHMET: HER KULÜBÜN BU TARZ DESTEKLERE İHTİYACI VAR

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise, "Bugün hem Türk futbolu için hem de Giresunspor için önemli bir anı yaşıyoruz. Bu süreçte yaşanan hem genel ekonomik sorunlar, hem de Türk futbolunun ekonomik sorunlarında Giresunspor'a destek olan, elinden tutan GZT ile sponsorluk imzalıyoruz. Lider durumdayız ve inşallah GZT ile Süper Lig yolunda hayırlı sonuçlar alırız. Bu süreçte bize birçok konuda destek olan Albayrak Grubu'na teşekkür ediyorum. Yaşadığımız süreç çok kolay değil. Bu süreçte takımlara sponsor olmanın zorluklarını biliyorum ve teşekkür ediyorum. Her kulübün bu tarz desteklere ihtiyacı var, çok anlamlı ve önemli destekte bulundular. Giresunspor camiası olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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