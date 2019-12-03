Giresunspor'a Tanase şoku
Giresunspor Kulüp Doktoru Ozan Erbil Alicanoğlu, Adana Demirspor maçında sakatlanan Cristian Tanase'nin sağlık durumuyla ilgili olarak bilgi verdi.
Giresunspor Kulüp Doktoru Ozan Erbil Alicanoğlu, Adana Demirspor maçında sakatlanan Cristian Tanase'nin sağlık durumuyla ilgili olarak bilgi verdi.
Dr. Alicanoğlu, Tanase'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirterek, "Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Cristian Tanase'nin bugün çekilen MR sonucuna göre sol arka adalesinde grade 2 strain tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuzun tedavisi 2-3 hafta sürecek olup daha sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır" dedi. - GİRESUN