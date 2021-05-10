Giresunspor'a coşkulu karşılama

TFF 1. Lig'de sezonu Tuzlaspor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor kentte büyük coşkuyla karşılandı.

TFF 1. Lig'de sezonu Tuzlaspor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor kentte büyük coşkuyla karşılandı.

Giresunspor'un 44 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e çıkması şehirde büyük coşku oluştururken, yeşil-beyazlı taraftarlar yollara dökülerek takımı karşılamayı bekledi. Ordu-Giresun Havaalanında bir grup taraftar, yöneticiler ve şehrin ileri gelenleriyle karşılanan Giresunspor buradan kara yolu ile Giresun'a geçti. Yol boyunca ilçelerin şehir merkezlerinden geçen Giresunspor takım otobüsünü yollara dökülen taraftarlar meşale ve Giresunspor bayraklarıyla karşıladı. Piraziz ve Bulancak şehir içerisinde takım otobüsünün yolunu kesen taraftarlar Giresunspor marşları söyleyerek zaferin tadını çıkardı.

Giresunspor'u henüz 7-8 yaşlarındayken Süper Lig'de gördüğünü anlatan Adnan Yeniaydın, yıllar sonra tekrar bu heyecanı yaşamaktan mutlu olduğunu ifade ederken, Gürsel Varol ise, "Ben Giresunspor Süper Lig'deyken stadın girişlerinde simit satıyordum. Bugün belki tekrara simit satmayacağım ama Süper Lig heyecanını 44 yıl aradan sonra yaşamış olacağım. Bir taraftar olarak her zaman takımımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğim. Bizim 44 yıllık özlemimizi sonlandıran yönetime, hocalara ve futbolcularımıza gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, coşkuluyuz" dedi.

Giresunspor yollardaki coşkulu karşılamalarla konvoy eşliğinde Giresun'a ulaştı. Buradaki karşılamanın ardından ise tesislere gideceği ve kutlamaların pandemi tedbirleri kapsamında yapılacağı ifade edildi.

(Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı