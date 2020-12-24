Giresunspor, 7 sezonun en yüksek puanına ulaşarak zirveye yerleşti

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 7 sezonun en yüksek puanına ulaşarak Süper Lig yolunda önemli bir adım attı.

2014-2015 sezonundan itibaren TFF 1. Lig'de mücadele eden Karadeniz temsilcisi, bu sezon geçmiş sezonlara oranla oynadığı 15 maçta 29 puan toplayarak kendi rekorunu kırdı.

Geride kalan sezonlarda Giresunspor en parlak dönemlerini 2015-2016 sezonunda teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 25 puan, 2017-2018 sezonunda da teknik direktör Metin Diyadin ile 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 27 puan toplayarak yaşadı.

Bu yıl kulüp başkanlığına seçilen Hakan Karaahmet'in takımı emanet ettiği teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yükselişe geçen yeşil-beyazlı ekip, 15 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 29 puana ulaştı. Giresunspor bu puanla ligde liderlik koltuğuna da oturdu.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve 1977 yılına dek burada mücadele eden Karadeniz temsilcisi, geride kalan zaman diliminde bir daha Süper Lig yüzü göremedi.

Giresunspor, bu sezon 43 yıllık hasreti sona erdirmeyi hedefliyor.

Hakan Keleş: "Bu başarı uyumla birlikte geliyor"

Teknik direktör Hakan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kurulan bir takım olmaları dolayısıyla ilk yarı için 30 puan barajını hedeflediklerini ancak son iki maç kalmasına rağmen 29 puanı yakaladıklarını söyledi.

İyi bir puan topladıklarını ifade eden Keleş, bundan sonrası için hedeflerini büyüttüklerini kaydetti.

Keleş, sıfırdan bir takım kurduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Başarının sırrını takım uyumuna bağlıyorum. Çünkü yeni kurulan takımlarda bu uyumu yakalamak çok zordur, biz bunun üzerine düştük. Birçok kişi de bize inandı, bir hedef birliği yaptık, sonuçta bu başarı uyumla birlikte geliyor."

"Kime forma şansı verdiysek çok iyi değerlendirdi"

Oyuncu grubuna gösterdikleri performans dolayısıyla teşekkür eden Keleş, "İnanılmaz yoğun bir programdan geçtik ona rağmen hiçbir şekilde şikayet etmediler. Kime forma şansı verdiysek çok iyi değerlendirdi. Yoğun program ve ağır zemine rağmen iyi bir çizgi yakaladık." dedi.

Hakan Keleş, sezon başında hedeflerini Süper Lig olarak belirlediklerini vurgulayarak, "Taraftarımız da bizden bunu istiyor, sağ olsun başkanımız ve yönetimimizle bu hedefe kilitlendik, hedefe doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar da taraftarı mahcup etmediklerini dile getiren Keleş, "Onların desteğini statta hissedemiyoruz ama yeni stada geçtiğimizde inşallah seyirciye de açılır, onlarla birlikte hedeflediğimiz, özlediğimiz Süper Lig'e ulaşmış oluruz. Bütün amacımız bu, bu doğrultuda çok emek harcıyoruz, inşallah başarılı oluruz." şeklinde konuştu.

"35 puanla ligin ilk yarısını kapatmak istiyoruz"

Ligde ilk yarıyı bitirmek için iki maçlarının kaldığına işaret eden Keleş, şunları kaydetti:

"Her maça ayrı bakıyoruz, şu anda Akhisarspor maçına hazırlanıyoruz, ciddi bir rakip. Sonrasında ise Tuzlaspor maçı var. Her iki karşılaşmadan da 6 puan alıp 35 puanla ligin ilk yarısını kapatmak istiyoruz. Bu da bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırmış olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin