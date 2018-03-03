Giresunspor 7 Maç Sonra Kazandı

Ligin ikinci yarısına Boluspor mağlubiyeti ile başlayıp Adanaspor ile berabere kalan Karadeniz temsilcisi, daha sonra sırasıyla İstanbulspor, Eskişehirspor, Denizlispor, Elazığspor ve Ümraniyespor maçlarında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Yeşil-beyazlılar, İstanbulspor yenilgisinin ardından teknik direktörlük görevinden ayrılan Metin Diyadin'in yerine getirilen Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı 3 maçta da galibiyet alamadı.

Yılmaz Vural ile yolların ayrılmasının ardından Ümraniyespor maçına altyapı antrenörü Hakan Kurt ile çıkan Akın Çorap Giresunspor, bu maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçların ardından yönetim, teknik direktör Metin Diyadin'i tekrar takımın başına getirdi. Akın Çorap Giresunspor, dün sahasında oynadığı Gazişehir Gaziantep maçını 4-1 gibi farklı bir skorla kazanarak, 7 hafta sonra galibiyet elde etti.

Kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötü gidişata "dur" dedikleri için sevinçli olduklarını söyledi.

Bundan sonra pozitif düşünerek kalan maçları kazanmak istediklerini dile getiren Kazancıoğlu, "Şeytanın bacağını kırdık. Metin hocanın dönüşüyle kara bulutları dağıttık. İyi bir takımız, iyi bir ekibiz. Çok kötü, talihsiz maçlar geçirdik. Bundan sonra puan kaybetmememiz gerekiyor, seri yakalamak istiyoruz. En kötü play-off'ta olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.