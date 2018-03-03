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Giresunspor 7 Maç Sonra Kazandı

Spor Toto 1. Lig'de dün sahasında Gazişehir Gaziantep'i 4-1 mağlup ederek 7 maç sonra kazanan Akın Çorap Giresunspor'da sevinç yaşanıyor.

Giresunspor 7 Maç Sonra Kazandı

Ligin ikinci yarısına Boluspor mağlubiyeti ile başlayıp Adanaspor ile  berabere kalan Karadeniz temsilcisi, daha sonra sırasıyla İstanbulsporEskişehirspor, Denizlispor, Elazığspor ve Ümraniyespor maçlarında sahadan  mağlubiyetle ayrıldı.

Yeşil-beyazlılar, İstanbulspor yenilgisinin ardından teknik  direktörlük görevinden ayrılan Metin Diyadin'in yerine getirilen Yılmaz Vural  yönetiminde çıktığı 3 maçta da galibiyet alamadı.

Yılmaz Vural ile yolların ayrılmasının ardından Ümraniyespor maçına  altyapı antrenörü Hakan Kurt ile çıkan Akın Çorap Giresunspor, bu maçtan da  yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçların ardından yönetim, teknik direktör Metin Diyadin'i tekrar  takımın başına getirdi. Akın Çorap Giresunspor, dün sahasında oynadığı Gazişehir  Gaziantep maçını 4-1 gibi farklı bir skorla kazanarak, 7 hafta sonra galibiyet  elde etti.

Kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  kötü gidişata "dur" dedikleri için sevinçli olduklarını söyledi.

Bundan sonra pozitif düşünerek kalan maçları kazanmak istediklerini  dile getiren Kazancıoğlu, "Şeytanın bacağını kırdık. Metin hocanın dönüşüyle kara  bulutları dağıttık. İyi bir takımız, iyi bir ekibiz. Çok kötü, talihsiz maçlar  geçirdik. Bundan sonra puan kaybetmememiz gerekiyor, seri yakalamak istiyoruz. En  kötü play-off'ta olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Skorer

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