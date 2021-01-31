Giresunspor: 0-4

STAT: İlçe

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Furkan Ürün (xx)

MENEMENSPOR: Fatih (x) - Yusuf (xx), Domgjoni (x), Rıdvan (xx), Batuhan (xx), Alhassan (x) (Dk. 74 Okan x), Tayfun (x) (Dk. 62 Bekir x), Şeref (x) (Dk. 59 Mehmet x), Anaane (x) (Dk. 46 Hamza x), Mohamed (x) (Dk. 46 Zenke x), Rasheed (xx)GİRESUNSPOR: Onurcan (xxx) - Hayrullah (xx), Sergen (xxx), Sadi (xxx), Hüsamettin (xx), Mehmet (xx) (Dk. 81 Kerem), Erol (xxx), Junior (xxx) (Dk. 76 Milinkovic x), Eren (xx) (Dk. 46 Uzodimma x), Caner (xx) (Dk. 63 Traore xx), Balde (xxx) (Dk. 81 Himmet )GOLLER: Dk. 28 Eren, Dk. 44 Sergen, Dk. 49 Balde, Dk. 66 Junhior (Giresunspor)SARI KARTLAR: Domgjoni, Anaane, Yusuf, Tayfun (Menemenspor), Hayrullah (Giresunspor)KIRMIZI KART: Dk. 74 Zenke (Menemenspor)

TFF 1'inci Lig'de liderlik koltuğunda oturan Giresunspor, İzmir'de rahat kazandı. Menemenspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar rakibini 4-0 yenerek şampiyonluk yarışında bir engeli daha aştı. Maçın 28'inci dakikasında Eren skoru değiştirdi, 44'te Sergen farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Giresunspor 49)da Balde ile bir gol daha bulurken, 66'da Junior golleri dörtledi. Menemenspor'da yeni transfer Zenke 74'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Giresunspor 41 puana yükseldi, Menemenspor ise 19 puanda kaldı. 5'inci dakikada Giresunspor'da Erol Can, ceza sahası yayı önünden şutunu gönderdi ancak top az farkla üstten auta çıktı.11'inci dakikada Menemenspor'da Rasheed, sol kanattan topu getirip içeri çevirdi, topla buluşan Anaane, şutunu attı ancak top kalenin üstünden auta çıktı.28'inci dakikada Hüsamettin Tut'un soldan attığı pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren Tozlu, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.44'üncü dakikada Giresunspor'un kullandığı kornerde top kale önünde karambolde kaldı, topa dokunan Sergen Piçinciol farkı 2'ye çıkardı: 0-2.49'uncu dakikada Serginho'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahası içine giren Balde, meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 0-3.

66'ncı dakikada sol kanattan yüklenen Giresunspor'da Serginho topla birlikte ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla toplu ağlara gönderdi: 0-4.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı