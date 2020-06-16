Giresunlular sokağa maskesiz çıkanlara tepkili Giresunlular sokağa maskesiz çıkanlara tepkili Maskesiz sokağa çıkma yasağının konulduğu iller arasına giren Giresun'da herkes büyükşehirlerden şehre gelenleri suçluyor Maske takma zorunluğu olan iller arasına giren Giresun'da yaşayan vatandaşlar maske takmayanlara ve İstanbul gibi...

Giresunlular sokağa maskesiz çıkanlara tepkili

Maskesiz sokağa çıkma yasağının konulduğu iller arasına giren Giresun'da herkes büyükşehirlerden şehre gelenleri suçluyor

GİRESUN - Maske takma zorunluğu olan iller arasına giren Giresun'da yaşayan vatandaşlar maske takmayanlara ve İstanbul gibi büyük şehirlerden şehre gelenlere tepki gösterdiler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda maske takma zorunluluğu bulunan illere 5 yeni ilin daha eklendiğini duyurdu. Toplamda 42 ilde maskesiz sokağa çıkmama yasağı uygulanmaya başlarken bu şehirlerden biri olan Giresun'da yaşayan vatandaşlar, maskesiz sokağa çıkanlar için tepkilerini dile getirdiler.

Uzun zamandır vaka sayılarının sıfırlandığı Giresun'da yeniden tedbirlerin artırılmaya başlanmasıyla birlikte vatandaşlar, vaka sayılarının artış göstermesinden endişe duyuyor. Kimi vatandaşlar normalleşme sürecine erken girildiğine değinirken kimi vatandaşlarda insanların tedbirini almadan sokağa çıkmalarına tepki gösterdi.

Giresunlular, vaka sayısının iyileşen hasta sayısından fazla olduğunu belirterek "Bu da demek ki vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Etrafınıza bakın çoğu insan maskesiz geziyor. Ben tedbirimi alarak sokağa çıktım. Giresun'da yaklaşık 1 ay vaka görülmedi. Şimdi ise ne olacağı belli değil. Kurban Bayramı da yaklaşıyor, insanlar rahat bir şekilde bayramlaşmak istiyorlarsa kurallara uysunlar" derken, "İstanbul'un yolu açıldı, herkes Giresun'a geldi buraları karıştırdılar. İnsan olana laf bir kere söylenir" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Kaynak: İHA