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Giresunlular önümüzdeki Şubat ve Mart aylarında fındık fiyatların 30 liraya kadar çıkabileceğini...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılı Giresun kalite fındık 22,5 lira ve Levant kalite fındık 22 lira olarak açıklanması Giresun'da hem üreticiler ve vatandaşlar hem de fındık manavları tarafından olumlu bir şekilde karşılandı.

Giresunlular önümüzdeki Şubat ve Mart aylarında fındık fiyatların 30 liraya kadar çıkabileceğini...
29.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılı Giresun kalite fındık 22,5 lira ve Levant kalite fındık 22 lira olarak açıklanması Giresun'da hem üreticiler ve vatandaşlar hem de fındık manavları tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Önümüzdeki aylarda tahminler fındık fiyatlarının 30 liraya kadar yükselebileceği yönünde.

2020 yılı fındık sezonu öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Giresun kalite fındığın 22,5 lira ve Levant kalite fındığın 22 lira olarak açıklanması Giresunlular tarafından olumlu karşılandı. Giresunlular, hükümetin son yıllarda açıkladığı fındık fiyatlarının üreticiyi tatmin ettiğini belirttiler. Kimi vatandaşlar 22,5 lira olan findık fiyatının tarım destekleriyle birlikte 25 liraya kadar hesaplarken kimi vatandaşlar da Giresun kalite fındığın 25 lira olması gerektiğini vurguladı.

Fındık alım satımı yapanlarda fiyatların üreticiler açısında iyi bir rakam olduğunu belirtti. Findık tüccarı Ahmet Sağlık, üreticilerin ihtiyacı doğrultusunda fındık satmalarını tavsiye ederek, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan fındık fiyatı iyi bir fiyat. Köylü açısından iyi olmuştur. Üreticiler ürünü ihtiyacı kadar satarsa fıyatın ileriye doğru daha da iyi olacağını düşünüyorum. Üretici için de alıp satan için de hayırlı olsun diyorum" dedi.

Ali Bekdemir ise, fiyatların sezona hayırlı olmasını dileyerek "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 50 randıman Giresun kalite fındık 22,5 lira, Levant kalite fındık 22 lira olan fiyatlar üretici açısından çok iyi bir rakam. Sezona hayırlı olmasını diliyorum. Üreticimiz fiyat konusunda dikkali olursa, ihtiyacı doğrultusunda kademe kademe satarsa fiyatın daha da yükseleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

2020 yılı fındık fiyatları şu anki fındık piyasasına da olumlu yansıdı. Fındık fabrikası işletmecisi Ekrem Civelekoğlu, şubat ve mart aylarına doğru fiyatların 30 lirayı bulabileceğini belirterek "Yeni açıklanan rakam piyasada hem üretici hem de alım satım yapan yerler için olumlu bir hava estirdi. 50 randıman 22,5 lira olarak açıklandı. Bu demek oluyor ki üreticinin fındığı Eylül ayında TMO'da 24 ya da 25 liradan işlem görecektir. Muhtemelen Şubat ve Mart aylarında fiyatlar 30 lirayı bulur diye düşünüyorum. Bu sene rekolte geçen senenin biraz altında ama yine de tatmin edici olacaktır. Cumhurbaşkanımız açıklamadan önce fiyatlar 17, 18 lira civarındaydı. Fiyat açıklandıktan sonra şu anda 21,5, 22 liraya kadar fiyatlar yükseldi. Bu da bir hafta içinde üreticinin yüzünü güldüren bir haber oldu" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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