Giresunlular "Mayıs 7'si" kapsamında gelenekleri yerine getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresunlular "Mayıs 7'si" kapsamında gelenekleri yerine getirdi

Giresunlular 'Mayıs 7'si' kapsamında gelenekleri yerine getirdi
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da vatandaşlar, Hicri takvime göre yazın müjdecisi olarak kabul edilen "Mayıs 7'si" kapsamında Aksu Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü bölgede çeşitli geleneklerini yerine getirdi.

Giresun'da vatandaşlar, Hicri takvime göre yazın müjdecisi olarak kabul edilen "Mayıs 7'si" kapsamında Aksu Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü bölgede çeşitli geleneklerini yerine getirdi.

Giresun Belediyesince bu yıl 44'üncüsü planlanan ve dün akşam gerçekleştirilen yürüyüşle başlayan Uluslararası Aksu Festivali'nin eğlence ve geleneklerin yerine getirilmesi bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Buna rağmen bazı vatandaşlar, Hicri takvime göre yazın müjdecisi olarak kabul edilen "Mayıs 7'si"ni kutlamak için Aksu Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü bölgeye geldi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek gelenekleri yerine getiren vatandaşlar, dere kenarında dilek tuttu, "Derdim, belam denize" diyerek 7 çift, bir tek taşı suya arttı, üç kez sac ayaktan geçti.

Etkinliğe katılanlardan Hasret Yaz Gür, gazetecilere, salgın sürecinin en kısa zamanda bitmesi dileğinde bulunduğunu belirterek, "Ülkemizin huzurlu, mutlu olmasını istiyorum. Tabii ki sağlık, huzur, mutluluğu herkes için de temenni ettim. Dileklerim bunlardı." dedi.

Giresunlular 'Mayıs 7'si' kapsamında gelenekleri yerine getirdi
Giresunlular 'Mayıs 7'si' kapsamında gelenekleri yerine getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Sergey Lavrov Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ceyda Düvenci Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresunlular "Mayıs 7'si" kapsamında gelenekleri yerine getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 14:07:08. #1.11#

title