Giresunlular en çok İstanbul'da ikamet ediyor
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Giresunlular en çok İstanbul'da ikamet ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre Giresunlular en çok 494 bin 295 kişi ile İstanbul'da yaşıyor.

Giresunlular en çok İstanbul'da ikamet ediyor
17.09.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:47

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre Giresunlular en çok 494 bin 295 kişi ile İstanbul'da yaşıyor. En az Giresunlu ise 75 kişi ile Kilis'te yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Giresun nüfus kütüğüne kayıtlı olan 1 milyon 142 bin 52 kişiden 494 bin 295 kişi en çok İstanbul'da ikamet ediyor. Nüfusa kayıtlı olunan il ve ikamet edilen il istatistiklerine göre Giresunlular en çok İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve Samsun'da yaşıyor. En az ise Kilis, Karaman, Ardahan, Tunceli ve Bingöl'de yaşıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde ikamet edenlerin bağlı oldukları Giresun nüfus kütüğüne göre Giresunluların en çok ikamet ettiği 10 il, 494 bin 295 kişi İstanbul, 63 bin 872 kişi Kocaeli, 40 bin 168 kişi Bursa, 23 bin 160 kişi Ankara, 13 bin 390 kişi Samsun, 12 bin 113 kişi İzmir, 12 bin 6 kişi Ordu, 8 bin 822 kişi Sakarya, 7 bin 642 kişi Tekirdağ, 7 bin 435 kişi ile Trabzon oldu.

En az Giresunlu ise 75 kişi ile Kilis'te ikamet ediyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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