Giresunlu üreticilere meyve fidanları dağıtıldı
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Giresunlu üreticilere meyve fidanları dağıtıldı

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere limon, ceviz, badem, kiraz ve karadut fidanları dağıttı.

05.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:02
Giresunlu üreticilere meyve fidanları dağıtıldı

Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere limon, ceviz, badem, kiraz ve karadut fidanları dağıttı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, yaptığı yazılı açıklamada, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen, "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında bölgede meyveciliği geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çalışmalar çerçevesinde çiftçilere limon, ceviz, badem, kiraz ve karadut fidanlarının dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Angın, şunları kaydetti:

"Bulancak ilçemizde 12 dekar limon ve 2 dekar ceviz bahçesi, Tirebolu ilçemizde 5 dekar limon ve 10 dekar ceviz bahçesi, Dereli ilçemizde 30 dekar ceviz bahçesi, Güce ilçemizde 4 dekar ceviz bahçesi, Espiye İlçemizde bir dekar ceviz bahçesi tesis edildi. Yine, Çamoluk ilçemizde 107 dekar ceviz bahçesi, 20 dekar badem bahçesi, 10 dekar kiraz bahçesi, 20 dekar kuşburnu ve 10 dekar karadut bahçesinin tesisi sağlandı."

Kaynak: AA
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