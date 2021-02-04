Giresunlu üreticiler düşen fındık fiyatlarına tepkili

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun kalite fındığın kilogram fiyatının serbest piyasada 22,50 liraya kadar düşmesinin kabul edilecek bir rakam olmadığını belirtti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun kalite fındığın kilogram fiyatının serbest piyasada 22,50 liraya kadar düşmesinin kabul edilecek bir rakam olmadığını belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları karşısında çikolatanın ham maddesi olan fındığın fiyatındaki düşüşün üreticilerin kaybını daha da artırdığını ifade etti.

Fındık üreticisinin salgına rağmen tarımsal üretime katkı sunmaya devam ettiğini aktaran Karan, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisine fındık ihracatından elde edilen döviz girdisinin lokomotifi üreticidir ve bununla da gurur duyuyoruz. Ama ne hikmetse hep kaybeden ve en çok zarar gören üretici oluyor. Geçtiğimiz sezonlarda kalite ve aflatoksin bahaneleriyle ihracattaki düşüşün arkasına sığanlar bu sezon da koronavirüs salgınının arkasına sığındı ve serbest piyasada fındık fiyatını 22,50 liraya kadar düşürmeyi başardı. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatının serbest piyasada 22,50 liraya kadar düşmesi, kabul edilecek bir rakam değildir."

Sezon başında 27 liraya kadar yükselen fındık fiyatının bilinçli olarak düşürüldüğünü savunan Karan, "Miktar ve döviz bazında fındık ihracatının düşmesinin müsebbibi üretici değildir, olamaz da." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin