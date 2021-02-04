Giresunlu üreticiler düşen fındık fiyatlarına tepkili
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Giresunlu üreticiler düşen fındık fiyatlarına tepkili

04.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:55
Giresunlu üreticiler düşen fındık fiyatlarına tepkili

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun kalite fındığın kilogram fiyatının serbest piyasada 22,50 liraya kadar düşmesinin kabul edilecek bir rakam olmadığını belirtti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun kalite fındığın kilogram fiyatının serbest piyasada 22,50 liraya kadar düşmesinin kabul edilecek bir rakam olmadığını belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları karşısında çikolatanın ham maddesi olan fındığın fiyatındaki düşüşün üreticilerin kaybını daha da artırdığını ifade etti.

Fındık üreticisinin salgına rağmen tarımsal üretime katkı sunmaya devam ettiğini aktaran Karan, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisine fındık ihracatından elde edilen döviz girdisinin lokomotifi üreticidir ve bununla da gurur duyuyoruz. Ama ne hikmetse hep kaybeden ve en çok zarar gören üretici oluyor. Geçtiğimiz sezonlarda kalite ve aflatoksin bahaneleriyle ihracattaki düşüşün arkasına sığanlar bu sezon da koronavirüs salgınının arkasına sığındı ve serbest piyasada fındık fiyatını 22,50 liraya kadar düşürmeyi başardı. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatının serbest piyasada 22,50 liraya kadar düşmesi, kabul edilecek bir rakam değildir."

Sezon başında 27 liraya kadar yükselen fındık fiyatının bilinçli olarak düşürüldüğünü savunan Karan, "Miktar ve döviz bazında fındık ihracatının düşmesinin müsebbibi üretici değildir, olamaz da." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Deniz Akkaya Didem Kınalı Jason Statham Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresunlu üreticiler düşen fındık fiyatlarına tepkili - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 12:58:26. #1.14#
title