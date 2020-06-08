Giresunlu sporcular yaklaşık 700 kilometre pedal çevirecek Giresunlu sporcular, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla yaklaşık 700 kilometre yolu bisikletleriyle gidiyor.

Giresunlu sporcular, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla yaklaşık 700 kilometre yolu bisikletleriyle gidiyor.

Önceki gün Giresun'dan yola çıkan Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü'nden 4 sporcu, bugün Kırıkkale'ye ulaştı. Sporcular, etkinliklerini yarın Ankara'da sonlandıracak.

Sporculardan Doğukan Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuduğunu ve 6 yıldır bu sporla uğraştığını ve milli sporcu olduğunu söyledi.

Yarışmalarda ve şampiyonalarda birçok derecelerinin olduğunu anlatan Arıkan, şunları kaydetti:

"3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla kendi bütçemize göre Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü olarak takımımızla gezi düzenlemek istedik. Eğleniyoruz, güzel geçiyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ediyor ancak normalleşme sürecinde kendimizi biraz rahatlatmak için bu etkinlik iyi oldu. Fazla yoğun alanlardan ve tehlikeli bölgelerden geçmeden Kırıkkale'ye geldik."

Sporculardan Emre Genç de "Giresun'dan yola çıktık. Dün Samsun'un Kavak ilçesinde konakladık. İkinci günde Kırıkkale'ye ulaştık. Bugün yaklaşık 333 kilometre yol katettik. Okul harçlıklarımızla, çalıştığımız ve biriktirdiğimiz paralarımızla yola çıktık. Yaklaşık 7 yıldır bu sporu yapıyorum. Hedefim ülkemizi Avrupa ve dünyada en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Kaynak: AA