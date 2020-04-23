Giresunlu ortaokul öğrencisi Milli Eğitim Bakanı ile görüştü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Özgür Arda Halvacı ile video konferans gerçekleştirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Özgür Arda Halvacı ile video konferans gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 81 ilden öğrencilerin katılımıyla video konferans gerçekleştirdi. Giresun ilini temsilen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Özgür Arda Halvacı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü. Yapılan görüşmede Halvacı, Bakan Ziya Selçuk'un çocuklar için yazmış olduğu kitabı okumaya başladığını ve çok beğendiğini söyledi. Ayrıca okulların en kısa zamanda açılmasını istediğini belirtti. - GİRESUN

Kaynak: İHA