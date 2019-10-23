Giresunlu muhtarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

23.10.2019 14:02

Giresun Faal Muhtarlar Derneği Başkanı Hadi Karabulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha dış siyasette kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve bekasını tehdit eden unsurlara karşı alınan her karara destek verileceğini belirtti.

Karabulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren dik duruş sergiledikleri ifade ederek, bunun da kendilerini gururlandırdığını aktardı.

Türk'ün azim ve gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğine vurgu yapan Karabulut, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha dış siyasette bizi gururlandırmıştır. Giresun Faal Muhtarlar Derneği olarak mevzu vatan olunca her zaman Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrindeyiz."

Kaynak: AA