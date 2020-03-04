Giresunlu minik Seymen'in Atatürk sevgisi
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Giresunlu minik Seymen'in Atatürk sevgisi

Giresunlu 4 yaşındaki Seymen Sarı, balkondaki Atatürk posterinin rüzgarda savrulduğunu görünce uçacağı korkusuyla gözyaşlarına boğuldu.

04.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:50
Giresunlu minik Seymen'in Atatürk sevgisi

Giresunlu 4 yaşındaki Seymen Sarı, balkondaki Atatürk posterinin rüzgarda savrulduğunu görünce uçacağı korkusuyla gözyaşlarına boğuldu.


Giresun'da evlerinin balkonundaki Atatürk posterinin uçacağını ve hava soğuk olduğu için Atatürk'ün üşüdüğünü düşünerek gözyaşlarına boğulan 4 yaşındaki Seymen Sarı, evin içerisine alınan postere sarılarak Atatürk'ün üşümesinin geçeceğini ve mutlu olacağını söyledi. Annesi Aylin Sarı tarafından çekilen videoda minik Seymen'in Atatürk sevgisi dikkat çekti. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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