Giresunlu minik Seymen'in Atatürk sevgisi

04.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:50

Giresunlu 4 yaşındaki Seymen Sarı, balkondaki Atatürk posterinin rüzgarda savrulduğunu görünce uçacağı korkusuyla gözyaşlarına boğuldu.



Giresun'da evlerinin balkonundaki Atatürk posterinin uçacağını ve hava soğuk olduğu için Atatürk'ün üşüdüğünü düşünerek gözyaşlarına boğulan 4 yaşındaki Seymen Sarı, evin içerisine alınan postere sarılarak Atatürk'ün üşümesinin geçeceğini ve mutlu olacağını söyledi. Annesi Aylin Sarı tarafından çekilen videoda minik Seymen'in Atatürk sevgisi dikkat çekti. - GİRESUN

Kaynak: İHA