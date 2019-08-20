Giresunlu hacılar yurda döndü

20.08.2019 14:40

Türkiye'den kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren Giresunlu hacılar, yakınları tarafından alkışlarla karşılandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Giresun'dan hacca giden 186 kişi memleketlerine döndü. Suudi Arabistan'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen hacı kafilesini yakınları karşıladı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada bazı hacı adaylarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Giresun Müftü Yardımcısı Yusuf Genç, burada yaptığı açıklamada, hacıların sağlıklı ve rahat şekilde evlerine dönmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Hacıların yakınları tarafından coşkuyla karşılanmalarına şahit olduklarını dile getiren Genç, "Hacıların ibadetlerini memnuniyet içerisinde sorunsuz şekilde tamamlamaları bizleri mutlu etmiştir. Vatandaşlarımızın haclarının mebrur, amellerinin makbul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Kaynak: AA