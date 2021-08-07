Giresunlu fındık üreticileri hasat için bahçeye girdi
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Giresunlu fındık üreticileri hasat için bahçeye girdi

Giresunlu fındık üreticileri hasat için bahçeye girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en önemli fındık üretim merkezlerinden birisi olan Giresun'da da tıpkı Trabzon'da olduğu gibi fındık hasadı başladı.

Türkiye'nin en önemli fındık üretim merkezlerinden birisi olan Giresun'da da tıpkı Trabzon'da olduğu gibi fındık hasadı başladı. Bölge ekonomisinin en önemli değerlerinden biri olan fındık rekoltesinin iyi olması üreticiyi sevindirirken, fındık fiyatının bugünlerde düşmesi ve taban fiyatın henüz açıklanmamasının tedirginliğini yaşıyor.

Fındık fiyatının yeni hasat döneminin başlamasıyla birlikte serbest piyasada 27 liradan 23 liraya düşmesine dikkat çeken üreticiler, hasada başladıklarını ancak taban fiyatın açıklanmaması nedeniyle daha da düşmeye devam edeceğinden endişe duyduklarını ifade ettiler.

Giresun'un sahil kesimlerinde fındık hasadına başlayan üreticilerden birisi olan Sami Domaç, "Geçen yıl 27 liraya kadar yükselen fındık fiyatı serbest piyasada 23 liraya kadar düştü. Bu senenin fiyatı da henüz açıklanmadı. Son iki yıldır hasat öncesi açıklanan fındık fiyatı bu sene henüz açıklanmadı bu da bizi haliyle endişelendiriyor. Hasada daha yeni başlanıyor umarız ki bizi serbest piyasada tüccarın insafına bırakmadan taban fiyat açıklanır. Devlet müdahale alım fiyatını açıklamasa şuanda 23 lira olan fındık fiyatı daha da düşmesinden endişe duyuyoruz. Gözümüz, kulağımız hükümetin açıklayacak olduğu fındık fiyatında. Beklentimizde en az 30 lira olmasıdır. Çünkü bu sene bir bahçe temizleme yevmiyesi 400, fındık toplama da 150 liranın üzerinde. Bunun gübresini, ilacını da göz önünde bulunduracak olursak en az 30 lira bir fiyat beklentimiz vardır" dedi.

Fındık hasadı yapan işçiler ise her ürünün bir hasat zorluğu olmasına rağmen fındık hasadının daha da zor olduğunu belirttiler. - GİRESUN

Giresunlu fındık üreticileri hasat için bahçeye girdi
Giresunlu fındık üreticileri hasat için bahçeye girdi
Giresunlu fındık üreticileri hasat için bahçeye girdi
Giresunlu fındık üreticileri hasat için bahçeye girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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