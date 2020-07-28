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Giresunlu fındık üreticileri açıklanan fındık fiyatını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatıyla ilgili "TMO ile bayram sonrasından itibaren levant kalite fındığın kilosunu 22 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 22,5 liradan alacağız" açıklaması fındık üreten illerin başında gelen Giresun'da olumlu karşılandı.

Giresunlu fındık üreticileri açıklanan fındık fiyatını değerlendirdi
28.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatıyla ilgili "TMO ile bayram sonrasından itibaren levant kalite fındığın kilosunu 22 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 22,5 liradan alacağız" açıklaması fındık üreten illerin başında gelen Giresun'da olumlu karşılandı.

Açıklanan fiyatı memnuniyetle karşılayan Giresunlu fındık üreticileri rekoltenin düşüklüğünden dert yandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınacak fındık fiyatının beklentilerin üzerinde olduğunu ifade eden Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, üreticilere serbest piyasada fındık fiyatının düşmesine neden olacak emanete fındık verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin yaptığı açıklamada, "Doğrusunu söylemek gerekirse beklenen bir fiyat değildi. Geçen yıl serbest piyasadan 50 kuruş fazlasıyla 17 liradan fiyat açıklanmıştı. Bu sene ise üretici 18-20 lira arasında bir fiyat beklerken, Giresun kalite için 22,5 lira beklentilerin çok üzerinde bir fiyat oldu. Bu fiyattan bütün üreticilerimizin memnun olduğu düşüncesindeyim. Üreticilerimiz adına Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

TMO üreticiyi tüccara mecbur bırakmamalı

TMO'dan fındık alımlarında üreticiyi mağdur etmeyecek bir alım politikası beklediklerini de ifade eden Şahin, "Fiyat oldukça iyi ancak TMO'nun her ilçeye bir alım noktası oluşturması gerekmektedir. Belirli yerlerde alım yapması demek üreticinin 100-150 kilometre yol kat ederek fındık getirmesi anlamına geliyor. Bir de bu üreticimiz nem oranı, çatlak oranı gibi kriterlerden dolayı fındığını teslim edememesi de üreticiyi manava, tüccara mecbur etmek anlamına geliyor. Bu nedenle TMO'nun alım politikasında biraz üreticiyi düşünmesini bekliyoruz. Üreticilerimizden de serbest piyasa fiyatlarının düşmemesi için emanete vermemesini ve ihtiyacından fazla satmamasını istiyoruz. Çünkü ihtiyacını karşılayan tüccar fındık fiyatlarını TMO fiyatından düşük tutacaktır. Üretici bilinçli olur ise de serbest piyasada fındık fiyatları TMO fiyatının çok daha üzerine çıkması mümkündür" diye konuştu.

Fiyatları iyi bulan üreticiler ise rekoltenin düşük olmasından yakındılar. Bazı üreticiler yaptıkları açıklamada, "Fındık dalda az olduktan sonra fındık fiyatının 30 lira olmasının bir kıymeti yoktur. Ancak hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız üzerine düşerek verebileceği en iyi fiyatı açıklamıştır. Rekoltenin olmaması da kısmet işidir" ifadelerine yer verdi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Manşet

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