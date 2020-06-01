Giresunlu esnaflar kepenk açtı
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Giresunlu esnaflar kepenk açtı

Giresunlu esnaflar kepenk açtı Korona virüs salgını nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan çay ocağı, pastane ve lokanta gibi işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde bugün işbaşı yaptı Korona virüs ile mücadele kapsamında Giresun'da uzun bir süredir kapalı olan çay ocağı, pastane ve lokanta...

01.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:02

Giresunlu esnaflar kepenk açtı

Korona virüs salgını nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan çay ocağı, pastane ve lokanta gibi işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde bugün işbaşı yaptı

GİRESUN - Korona virüs ile mücadele kapsamında Giresun'da uzun bir süredir kapalı olan çay ocağı, pastane ve lokanta gibi iş yerleri belirlenen kurallar çerçevesinde kepenklerini açtı.

Tüm ülkede Korona virüs tedbirleri çerçevesinde faaliyetleri geçici olarak durdurulan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi gibi işletmeler bugünden itibaren belirlenen kurallara göre hizmet vermeye başladı.

Giresunlu esnaflar uzun bir aranın ardından ekonomik hareketlenmenin tekrar başlamasından memnun olduklarını belirttiler. Vatandaşlar sosyal mesafe ve kişisel tedbir kurallarına uyarak sosyal hayatlarına geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Giresun'da çay ocağı işletmecisi Ahmet Erdadan "Türk halkı olarak ekonomik yönden artık rahatladık. Sosyal mesafeye kurallarına uygun olarak çay ocağımızı açtık. İnşallah bundan sonrası daha hayırlı olur, daha uygun bir şekilde hayatımıza devam ederiz. En azından mesafeli de olsa iş yerimizi açtığımız için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Ekonomik olarak çok zorlanmıştık. İnşallah daha iyi bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Azmi Serdaroğlu, kahvehanelerde çay içmeyi özlediğini belirterek "Bayağı sıkılmıştık. Sosyal mesafeli şekilde çayımızı içiyoruz ve mutluyuz. Çay ocaklarının açılması iyi oldu. Arkadaşlarımızla görüşemiyorduk, mesafeli de olsa artık görüşeceğiz, konuşacağız ve muhabbet edeceğiz" diye konuştu.

Pastane işletmecisi Emre Cebeci, ise "Uzun bir aradan sonra işyerimizi açtık Allah'a şükür. Ekonomik olarak sıkıntılar çektik, hem kendimiz hemde çalışanlar olarak. Artık bir şekilde çalışmamız gerekliydi ve faaliyete başladık. Böreklerimizi aldık, hazırlığımızı yaptık. Yeni bir başlangıç yapıyoruz ve sıkıntılarımızdan kurtulduk. Sosyal mesafeye uyarak temiz bir şekilde faaliyetlerimize başladık" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar park ve bahçelerdeki kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte temiz havanın tadını çıkarıp bol bol sohbet ettiler.

Giresunlu esnaflar kepenk açtı

Kaynak: İHA

Manşet

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