Giresunlu Büyük Taarruz kahramanları Afyonkarahisar'da anıldı
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Giresunlu Büyük Taarruz kahramanları Afyonkarahisar'da anıldı

Giresunlu Büyük Taarruz kahramanları Afyonkarahisar'da anıldı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Kurtuluş Savaşı'nda büyük kahramanlık göstererek Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde şehit olan Giresunlular, kabirleri başında anıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda büyük kahramanlık göstererek Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde şehit olan Giresunlular, kabirleri başında anıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda Giresun'dan gönüllü olarak yola çıkan ve 42 ile 47. alayları oluşturan askerlerden 14'ünün mezarının bulunduğu, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Doğanlar köyündeki Giresunlular Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Personel Yüzbaşı Can Aytan, 26 Ağustos 1922 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Büyük Taarruz'un başladığını, 47. Giresun Gönüllü Alayı'nın, İscehisar'ın Karaağaç ve Doğanlar köyü sınırları içerisindeki Kapaçkıran ve Dedesivri mevkilerinde düşmanla savaştığını söyledi.

Savaş sırasında Yunanların bulundukları tepelerin yamaçlarına tel örgü çektiğini dile getiren Aytan, "38 cesur Giresun uşağı, kendi imkanlarıyla temin ettikleri paslı makaslarla bu engeli keserek bir gecede tel örgülerden geçmeye muvaffak olmuşlardır. Ancak Yunanların yaklaşan Türk askerini fark ederek mermi yağdırmasıyla 14 Giresun uşağı şehit düşmüştür. Arkadaşlarına su getirmek için Doğanlar köyüne inen Ahmet Halis, elindeki su bidonlarıyla geri döndüğünde 14 arkadaşının şehit edildiğini görür. Şehitler, dualar ve gözyaşları arasında bulundukları yere gömülür. 36 saat süren bir taarruzdan sonra Giresun uşakları, düşmanı Dedesivri mevkisinden atmaya muvaffak olur. İstiklal Savaşı sona erdikten sonra Giresun Muharip Gaziler Derneği üyesi Ahmet Halis Asal, hem savaştıkları alanları gezmek hem de arkadaşlarının mezarlarını ziyaret için 1964 yılında Doğanlar köyüne gelir, arkadaşları için bir şehitlik yapmaya karar verir. 'Ben ölünce şehit arkadaşlarımın yanına defnedin. Beni şehit arkadaşlarımdan ayırmayın' diye vasiyet eden Ahmet Halis Asal, 1977 yılında öldüğünde, Giresun'dan alınarak arkadaşlarının yanına, şehitliğe 15. kişi olarak defnedilir. Gönüllü asker Giresun uşağı, başlı başına bir tarih sayfasıdır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından törene katılan protokol üyeleri, Giresun Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Törene, İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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