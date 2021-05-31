Giresunlu anne, oğlunun böbreğiyle hayata tutundu
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Giresunlu anne, oğlunun böbreğiyle hayata tutundu

Giresunlu anne, oğlunun böbreğiyle hayata tutundu
Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde böbrek yetmezliği yaşayan Hatice Küpüç, oğlundan nakledilen böbrekle hayata tutundu.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde böbrek yetmezliği yaşayan Hatice Küpüç, oğlundan nakledilen böbrekle hayata tutundu.

İlçenin Günece Mahallesi'nde yaşayan Küpüç'e, 2,5 ay önce İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla oğlu Muhammet Küpüç'ten (20) alınan böbrek nakledildi.

Sağlığına kavuşan Küpüç, AA muhabirine, dokuz yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü söyledi.

Evladının, kendisine ikinci hayatını bağışladığını belirten Küpüç, "Allah oğlumdan razı olsun. Oğlum bana ikinci hayatı bağışladı. Ben 9 yıl bekledim. 9 yıl öldüm öldüm dirildim. Diyalize girdiğin zaman istediğini yiyemiyorsun. İstediğini içemiyorsun. Acaba fazla yersem ölecek miyim, korkusu yaşıyordum. Şu anda bu sıkıntıları aşıyoruz." dedi.

Herkesin organ bağışı yapmasını isteyen Küpüç, "İsteğim, ailem ben öldükten sonra bütün organlarımı bağışlasın." ifadesini kullandı.

20 yaşındaki Muhammet Küpüç ise hiç düşünmeden annesine böbreğini bağışladığını dile getirdi.

Böbreğini bağışladıktan sonra herhangi bir şikayeti olmadığını anlatan Küpüç, "Günlük işlerimi yapıyorum, bağımızda, bahçemizde çalışıyorum. Halı sahada futbol oynuyorum. Gezebiliyorum, yüzebiliyorum. Benim için bir zararı yok." diye konuştu.

Küpüç, insanın tek bir böbrekle de yaşayabildiğini kaydederek, "Ben böbreğimi vermeyi kararlaştırdığım zaman, 'böbreğini verme, gençsin, daha yaşın küçük' diyenler oldu. Ama ben onlara çok fazla aldırış etmedim. Benim için kimsenin ne dediği önemli değil, önemli olan annemin sağlığıydı. Annemin yaşamasıydı. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir

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