Giresunlu 50 Milli Mücadele Şehidinin Mezarı Ankara'da Bulundu

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, aralarında Milli Mücadele kahramanlarından Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan'ın da yer aldığı 50 Giresunlu şehide ait mezarın Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunduğunu söyledi.



Aksu, belediye meclis binasında düzenlediği basın toplantısında, şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan'ın mezarının bulunması için uzun süredir araştırma yaptıklarını belirtti.



Araştırmalarının netice verdiğini ve Giresunlu 50 şehidin mezarının Haymana'da bulunduğunu ifade eden Aksu, "Bu şehitlerimizden 21'inin ismi belirlendi. Belirlenen mezarlardan birisi de Milli Mücadele kahramanlarından şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan'a ait. Uzun zamandır şehit binbaşımızın mezarını arıyorduk." dedi.



Şehitlerin mezarlarının bulunduğu alanın koruma altına alındığını dile getiren Aksu, "Belediye olarak Giresunlu şehitlerimiz için anıt yapılmasını sağlayacağız." diye konuştu.



Aksu, şunları kaydetti:



"Giresunlu dedelerimiz bu ülke için canlarını gönüllü olarak vermiştir. Bizler bu kahramanlarımızı unutturmayacağız. Tarih önünde hak ettikleri yeri almaları için çalışacağız. Bugün onların yaptıklarını daha iyi anlıyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Basın mensubu arkadaşlardan bu konuyu takip etmelerini istiyorum. Şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyorum."