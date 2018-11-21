Giresun Ziraat Odasının Yeni Binası Hizmete Hazır

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yeni binalarının 23 Kasım Cuma günü törenle hizmete gireceğini bildirdi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, fındık üreticilerine daha iyi ortamda hizmet verme adına bir süredir yeni hizmet binası oluşturma çalışmalarının bulunduğunu belirtti.

Üç katlı ve içerisinde 150 kişilik toplantı salonun da bulunduğu binanın 23 Kasım Cuma günü hizmete gireceğini aktaran Karan, şunları ifade etti:

"Çok değerli üreticilerimizden topladığımız aidatları, üreticilerimize hizmet olarak sunmaktan büyük onur ve mutluluk duymaktayız. Giresun Ziraat Odası olarak tek gayemiz, üreticilerimize daha iyi hizmet sunmak ve onların haklarını savunmaktır."