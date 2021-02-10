Giresun Ziraat Odasından fındık üreticilerine tarım sigortası çağrısı
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Giresun Ziraat Odasından fındık üreticilerine tarım sigortası çağrısı

10.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:08
Giresun Ziraat Odasından fındık üreticilerine tarım sigortası çağrısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle fındık üreticilerine, ürünlerini tarım sigortası yaptırarak güvence altına almaları çağrısında bulundu.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle fındık üreticilerine, ürünlerini tarım sigortası yaptırarak güvence altına almaları çağrısında bulundu.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji verilerine göre son günlerde hava sıcaklığının Giresun ve yöresinde 25 dereceye kadar yükseldiğini belirtti.

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerine bağlı olarak kış ortasında bahar havası yaşandığına değinen Karan, bu durumun fındık için büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Karan, mevsim normallerinin çok üzerinde olan hava sıcaklığına bağlı olarak yalancı bahara aldanan doğanın erken uyanışa geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Fındık dalları bir ay önceden yaprak açmaya başladı ve bu normal bir durum değil. Önümüzdeki süreç fındık için çok önemli. Mart ve nisan ayında olası bir zirai don afeti üreticinin felaketi olur. Olası bir zirai donu aklından dahi geçirmek istemeyen üreticinin tek güvencesi ise devlet destekli tarım sigortasıdır."

Karan, fındıkta tarım sigortası için son başvuru tarihinin 11 Mart olduğunu da aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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