Giresun Ziraat Odasından fındık üreticilerine sigorta çağrısı

11.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:22

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuru süresinin 10 Mart 2020'de sona ereceğini belirterek, üreticilere bu tarihe kadar sigorta yaptırmaları çağrısında bulundu.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, üreticileri zirai don başta olmak üzere diğer doğal afetlere karşı ürünlerini güvence altına almaya davet etti.

Mevsimsel değişikliğe bağlı olarak bu yıl da doğanın erken uyandığını ifade eden Karan, fındık bahçelerinin de zamanından önce yeşermeye başladığını vurguladı.

Karan, iklim değişikliği nedeniyle istikrarsız hava durumunun fındık üreticisini korkuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir hafta önce 26 dereceyi bulan hava sıcaklıkları 2 gün sonra sıfırın altında 3 derecelere kadar düşmektedir. Yani 2 gün arayla yaklaşık 30 derecelik sıcaklık farkı vardır. Bu nedenle üreticilerin önümüzdeki aylarda, geçmişte olduğu gibi büyük bir don afeti ile karşı karşıya kalması durumunda ürün kaybını karşılayacak tek sistem olan TARSİM ile fındık bahçelerine mutlaka sigorta yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde son pişmanlık fayda vermez. 'Keşke' dememek için en kısa sürede fındık bahçelerimize sigorta yaptırmamız gerekmektedir."

Fındıkta sigorta için son tarihin 10 Mart, kivide ise 5 Mart olduğunu anımsatan Karan, "Üreticilerimizin bugünden sigortalarını yaptırmaları kendi menfaatine olacaktır. Üreticilerimiz ürünlerini TARSİM güvencesiyle FİSKOBİRLİK Sigorta ve diğer sigorta acenteleri aracılığıyla güvence altına alabilir." ifadesini kullandı.

Karan, fındıkta, devlet destekli tarım sigortası poliçe başvurusunun üçte ikisinin devlet tarafından karşılandığına da dikkati çekti.

Kaynak: AA